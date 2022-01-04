كارتيرون يهدد الزمالك.. الراتب أو فسخ التعاقد!

المصدر: سيد مصطفى - دبي

عاد مدرب الزمالك الفرنسي كارتيرون لإثارة المشكلات مجدداً داخل القلعة البيضاء بعدما أرسل بريداً إلكترونيا يُطالب فيه الإدارة بالحصول على راتب شهر يناير الجاري أو فسخ تعاقده بسبب ما ورد في أحد بنود عقده مع النادي، في وقت أكد فيه المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أمير مرتضى عدم التفات الإدارة لما جاء من تهديدات للمدرب.

وقال مصدر لـ"الإمارات اليوم" إن مكالمة هاتفية جرت بين أمير مرتضى وكارتيرون عنّف فيها الأول الأخير على هذا الموقف والذي يتعمد فيه إثارة الفوضى والمشاكل داخل النادي.

وأضاف المصدر أن عقد كارتيرون يتضمن أنه في حالة تأخر راتبه لمدة شهر كامل يكون هناك 15 يوما مهلة أخيرة قبل فسخ التعاقد لاستلام مستحقاته المالية، مشيراً إلى أن إرسال المدرب للبريد الالكتروني بعد ثلاثة أيام فقط من تأخر راتبه دليل على أنه يسعى بكافة الطرق للرحيل عن النادي وإجبار الإدارة على اتخاذ خطوة مثل هذه لتفادي دفع الشرط الجزائي والبالغ قيمته 300 ألف دولار للرحيل.

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