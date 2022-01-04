موقف صادم لمانشستر يونايتد وهزيمة مذلة في وجود كريستيانو رونالدو (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تعرض مانشستر يونايتد إلى هزيمة مزعجة وصادمة على أرضه أمام ضيفه وولفرهامبتون في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بهدف دون مقابل، وهي الخسارة الأولى التي يتعرض لها الفريق أمام وولفرهامبتون منذ 42 عاماً.

ويعيش عشاق مانشستر يونايتد أياماً صعبة وكانوا يتوقعون المنافسة على لقب الدوري عقب إعلان التعاقد مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن ما حدث كان العكس، بالمقارنة بالعام الماضي، وكان الفريق ينافس على صدارة الدوري وأنهى الموسم في مركز الوصيف ولكن حاليًا، يتخلف الفريق بـ 4 نقاط عن ارسنال، ومتخلف بـ 11 نقطة عن ليفربول، ومتخلف بـ 12 نقطة عن تشيلسي، إضافة إلى الابتعاد عن صدارة المان سيتي بفارق 22 نقطة.

وتلقى أن مانشستر يونايتد، بقيادة مدربه الألماني الجديد رالف رانجنيك (63 عاما)، الهزيمة الأولى على أرضه أمام فريق وولفرهامبتون منذ عام 1980، والأولى منذ عام 2004 على ملعب "الذئاب" بهدف وحيد.

وبهذه النتيجة توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 31 نقطة من 19 مباراة، وبقي في المركز السابع في جدول ترتيب "البريمير ليغ، بينما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 28 نقطة وتقدم إلى المركز الثامن على الترتيب الدوري الإنجليزي.

خيبة الأمل تسود على لاعبي يونايتد 😞.

pic.twitter.com/t6XbPbJydw — E P L W O R L D (@EPLworld) January 3, 2022

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