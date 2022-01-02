مدرب برتغالي يغضب مواطنه كريستيانو رونالدو من أجل محمد صلاح

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أكد مدرب منتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، أن نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي رغم وجود مواطنه كريستيانو رونالدو.

وذكر كيروش في مؤتمر صحافي اليوم الأحد أن منتخب مصر لديه لاعبين على مستوى عال ورائع، وقال: «ربما تتفقون معى أن لدينا الآن أفضل اللاعبين فى العالم، ربما ينزعج كريستيانو رونالدو لو سمع ذلك».

وأكد المدير الفني لمنتخب مصر، أن التأهل لمونديال 2022 بقطر أهم من الفوز بكأس أمم إفريقيا.

وأضاف: «عندما اتفقت مع الاتحاد المصري لكرة القدم لم يكن لم هناك كلام مؤكد عن إقامة أمم إفريقيا، وكانت كل الأنباء تُشير إلى أن البطولة ستؤجل لشهر يونيو المقبل، لذا كان الحديث الأهم عن التأهل لمونديال 2022، ولو سألت أى حد أيهما أهم أمم إفريقيا أم كأس العالم، كل الناس ستقول المهم كأس العالم».

ونفى كارلوس كيروش وجود خلافات بينه وبين أفراد مع جهازه المعاون قائلاً: «لا توجد خلافات فى جهاز منتخب مصر، نحن نتحدث مع الإعلام من أجل إيصال المعلومات والحقيقة كاملة للجمهور المصرى، ولا يوجد ما نُخبئه عن الجمهور، واللاعبون يرغبون تقديم أفضل ما لديهم من أجل إسعاد الجماهير».

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