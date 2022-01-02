اعتقال مشجع بسبب إساءة عنصرية في لقاء سيتي وبرنتفورد

المصدر: وكالات

قال نادي برنتفورد اليوم الأحد إن الشرطة اعتقلت أحد مشجعيه بدعوى توجيه إهانات عنصرية إلى أحد اللاعبين المنافسين خلال مباراة الفريق أمام ضيفه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء الماضي.

ولم يكشف برنتفورد عن أي تفاصيل عن الواقعة لكنه أكد أنه أوقف هذا المشجع وحظر عليه حضور مبارياته حتى اكتمال التحقيقات.

وأضاف برنتفورد في بيان "نحن على علم بالواقعة التي حدثت خلال مباراة مساء الأربعاء حيث اعتقل أحد مشجعي برنتفورد بدعوى الإساءة إلى أحد لاعبي مانشستر سيتي باستخدام لغة عنصرية. الأمر الآن بيد الشرطة".

وجاء في البيان أيضا "يحظر على هذا الشخص حاليا حضور أي مباريات لبرنتفورد حتى انتهاء تحقيقات الشرطة وربما يكون أيضا عرضة لعقوبات من جانب النادي اعتمادا على نتائج التحقيق".

وخسر برنتفورد الصاعد حديثا للدوري الممتاز 1-صفر أمام سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة ليتوقف رصيده عند 20 نقطة من 18 مباراة بينما يحتل المركز 14 بين فرق البطولة العشرين.

وسيلتقي برنتفورد مع ضيفه أستون فيلا في وقت لاحق اليوم الأحد.

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