إصابة ليونيل ميسي بفيروس كورونا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أعلن نادي باريس سان جيرمان في بيان صحافي اليوم، إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بفيروس كورونا، بعد الفحوصات الطبية التي أجراها النادي أخيرا، حيث أكدت المسحة الطبية التي أجراها ميسي إصابته بفيروس كورونا.

وأكد البيان الطبي أن كلا من ليو ميسي، خوان بيرنات، سيرجيو ريكو وناثان تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، ويلتزم الرباعي في الوقت الحالي بالعزل المنزلي، ويخضعون للبروتوكول الصحي المناسب، لحين التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

في جانب آخر، سيستمر نيمار جونيور رعايته في البرازيل حتى 9 يناير، وبمتابعة من أعضاء الطاقم الطبي في باريس سان جيرمان، ومن المتوقع عودته إلى التدريب في غضون 3 أسابيع.

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