إلغاء مباراة الجزائر وجامبيا لـ «عدم اكتمال الصفوف»

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الجامبي لكرة القدم اليوم السبت رسميا إلغاء مباراتين وديتين للمنتخب الجامبي أمام منتخبي الجزائر وسوريا.

وأكد الاتحاد عبر موقعه الرسمي على الانترنت إلغاء المباراة الودية بين منتخب بلاده ونظيره الجزائري والتي كانت مقررة اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة لعدم اكتمال الصفوف بسبب الإصابات وفيروس كورونا.

وكان مدرب الجزائر جمال بلماضي ألمح في مؤتمر صحفي الخميس الماضي إلى امكانية إلغاء المباراة الودية بين المنتخبين الافريقيين.

ومن المقرر أن تلعب الجزائر مباراة ودية أخرى تحضيرا لكأس أمم افريقيا أمام منتخب غانا في الخامس من يناير كانون في الدوحة.

ويقيم منتخب الجزائر معسكرا تدريبا في قطر استعدادا للدفاع عن اللقب القاري في النهائيات الافريقية المقبلة التي تنطلق في الكاميرون في التاسع من الشهر الجاري.

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