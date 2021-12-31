تراشق لفظي بين ميدو ومهاجم منتخب مصر على توتير

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

شهدت الساعات الماضية تراشق واشتباك لفظي بين الإعلامي الحالي ولاعب منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، ولاعب فريق كونيا سبور التركي ومهاجم منتخب مصر أحمد حسن كوكا والذي استبعده المدرب البرتغالي كيروش، للاخير من تجمع المنتخب المصري، حيث وصف ميدو، المهاجم المصري المحترف بأنه لا يصلح للعب لمنتخب مصر.

وبدأت الأزمة عندما رد ميدو، على تعليق أحد النقاد أبدى رأيه في مهاجم منتخب مصر، بتغريدة على تويتر قال فيها: "في الحقيقة أحمد حسن كوكا عامل مسيرة احترافية مميزة جدًا.. النهاردة أحرز هدفه الـ99 في الملاعب الأوروبية وهو ثاني الهدافين من المصريين المحترفين في الخارج بعد محمد صلاح والثالث من حيث عدد البطولات بعد محمد النني وصلاح وأرقام تانية كثيرة مميزة.. كل التحية لمسيرته"، ليرد ميدو، صباح الجمعة بطريقة استفزت المهاجم المصري حيث قال: "مهاجم متواضع لا يصلح للمستوى الدولي حتى ولو أحرز 1000 هدف".

وكان كيروش، قد أعلن عن أعلن قائمة الفراعنة التي ستشارك في أمم إفريقيا، وقد تم استبعاد أحمد حسن كوكا، وتك الاستعانة بـ رمضان صبحي ومحمود حسن تريزيجيه.

وكان رد ميدو أثار استياء كوكا حيث رد بشكل عنيف عليه، وكتب: "مهاجم متواضع؟ أولًا هو أنت أصلا مين طلب رأيك؟ ثانيًا انت مبطل كورة وإنت عندك ٢٩ سنة وكل الناس عارفة ليه، ثالثًا لو رقم الأهداف اللي أنا جايبه شايفه قليل ماجبتوش إنت ليه؟، مع إن اللي بيلعب في نادي أكبر فرصة بتكون أكتر في التسجيل؛ رابعاً حاولت تبقى مدرب ومبتكملش شهر في أي نادي".

وتابع كوكا: "خامسًا بتحاول تبقى إعلامي وتتكلم عن ده وده عشان تبقي تريند بأي شكل، أي حاجة عايز تدخل فيها، ده حتى صلاح في أول مشواره كنت بتتكلم عليه وحش، الحقد عالي أوي عندك من زمان وإنت بتتكلم وحش عني".

واختتم كوكا حديثه قائلًا: "أنا عارف إن أكبر غلط إني أرد عليك وإنت فاضي وعندك برنامج تتكلم فيه كل يوم بس أنا برده مش هيهدني كلامك وهفضل في طريقي، مركز في مستقبلي ومش عايز حاجة من الناس بعد ما أبطل كورة وبعد لما أموت غير السيرة الحلوة".

وقام ميدو بالرد على كوكا، وهاجمه بقوة حيث كتب: "عمري ما روحت المنتخب علشان مناسب حد مهم.. انت عارف كويس انت كنت بتروح المنتخب لسة.. رد في الملعب حاول تروح المنتخب.. انت لاعيب تعبان وكل مؤهلاتك نسبك وانت عارف كويس".

وأضاف ميدو: "عمري ما لعبت في دوريات الألاضيش اللي انت بتلعب فيها.. يا اهبل مصر كلها بتقول انك لاعيب على ماتفرج مش انا بس وتاني انت عارف كويس انت كنت بتروح المنتخب ليه".

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