نجم مانشستر سيتي يتعرض للإعتداء والسرقة في منزله (صوره)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تعرض نجم فريق مانشستر سيتي جواو كانسيلو، لاعتداء من قبل 4 أشخاص، وكشف عن تلقيه إصابة في وجهه بينما كان يحمي عائلته، ونجحوا اللصوص في سرقة كل المجوهرات داخل المنزل دون الوصول إلى شريكته وابنته.

ونشر اللاعب ما تعرض له عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" إلى جانب صورة للجرح فوق عينه المصابة بكدمة والتي أظهرت الموقف الصعب الذي تعرض له اللاعب بجانب أسرته

وقال اللاعب كانسيلو، في منشوره: "للأسف تعرضت اليوم للاعتداء من قبل 4 جبناء آذوني وحاولوا إيذاء أسرتي، عندما تحاول المقاومة هذا ما يحدث، لقد تمكنوا من أخذ كل مجوهراتي وتركوا وجهي بهذه الحالة، الأهم بالنسبة لي هو أسرتي ولحسن الحظ فإنهم على ما يرام".

ونشر نادي مانشستر سيتي بيان عقب الواقعة أنكد إنه يقدم كل الدعم للاعب وأسرته.



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