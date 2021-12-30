الصين تحظر الوشم بين لاعبي المنتخب

المصدر: بكين - د ب أ

قررت السلطات الحكومية في الصين اليوم الخميس حظر رسم وشوم جديدة بالنسبة للاعبي كرة القدم في جميع المنتخبات الوطنية مع مطالبة اللاعبين الذين حصلوا بالفعل على وشوم في وقت سابق، بضرورة محوها.

وذكرت المديرية العامة للرياضة الصينية في بيان اليوم الخميس "عناصر المنتخب الوطني ومنتخب الشباب تحت 23 عاما يحظر عليهم تماما الحصول على وشوم جديدة، وهؤلاء الذين لديهم وشوم بالفعل تم نصحهم بضرورة محو هذه الوشوم بأنفسهم".

وطالب البيان القائمين على منتخب الشباب تحت 20 عاما والمنتخبات الأصغر عمرا، بحظر استدعاء أي لاعب لديه وشم على جسده.

وأشارت المديرية العامة للرياضة الصينية في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن لاعبي كرة القدم "ينبغي أن يكونوا قدوة حسنة للمجتمع".

وانتقدت الحكومة الصينية الوشوم لدى المشاهير وجيل الشباب خلال الأشهر الأخيرة ، مع التشويش على هذه الوشوم في اللقطات التي تعرض على شاشة التلفاز، بجانب مطالبة لاعبي كرة القدم بتغطية أذرعهم إذا كانت تحمل وشوما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news