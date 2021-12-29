برشلونة في أزمة جديدة بعد إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أزمة جديدة يقابلها فريق برشلونة قبل أيام قليلة من مباراة ريال مايوركا في الدوري الإسباني حيث أعلن النادي عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بعد فترة راحة بسبب أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، حيث أكد النادي أن هناك 3 إصابات جديدة ضربت نجوم الفريق على رأسهم عثمان ديمبلي.

وأضاف برشلونة اليوم في بيان رسمي أن عثمان ديمبلي، صامويل أومتيتي وجافي مصابون أيضًا بالفيروس وتم عزلهم في المنزل رغم حالتهم الصحية الجيدة، وأبلغ نادي برشلونة جميع الجهات الطبية المختصة ورابطة الدوري الإسباني ومن المتوقع ألا يشاركوا في مباراة ريال مايوركا يوم 2 يناير.

وكان النادي الكتالوني قد أعلن خلال الأيام الماضية أن داني ألفيس، كليموه لينجليه وجوردي ألبا جميعهم مصابين بفيروس كورونا، ليصبح عدد اللاعبين المصابين هم 6 لاعبين، وهو ما يعني أن هناك صعوبات ستواجه المدير الفني، تشافي هيرنانديز.









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