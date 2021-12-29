رئيس الزمالك السابق يعلق على أزمة بيان شيكابالا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة نادي الزمالك حسين لبيب، أن اللجنة التي كانت تدير النادي رحلت في هدوء تام وأشار إلى أن هناك بعض الموضوعات يتم الحديث عنها في الوقت الحالي وتدرس اللجنة في الآونة الأخيرة عقد مؤتمر صحفي لإيضاح بعض الحقائق.

وأكد لبيب في تصريحات لإذاعة "أون سبورت إف إم"، أنه لا يعلم لماذا تمت إثارة أزمة شيكابالا الآن، ورفض للرد على أي شيء حتى يتم التشاور مع اللجنة والاتفاق على كشف كل الحقائق أمام الرأي العام.

وكان شيكابالا قائد الزمالك قد أصدر بيانًا كشف فيه عن وجود تلاعب في عقده وقيمته المادية مع الزمالك، وهو ما تعجب منه رئيس اللجنة المؤقتة.

وقال لبيب: "أنتظر رأي باقي أعضاء اللجنة التي كانت متواجدة معي قبل عقد المؤتمر، والجميع يعلم أن فترة تواجدنا كانت مميزة ومليئة بالنجاحات".

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