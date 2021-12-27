تعرف إلى موعد سحب قرعة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

المصدر: وكالات

تتجه الأنظار، غداً الثلاثاء (الساعة 16:00 بتوقيت الإمارات)، إلى مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للكشف عن تفاصيل سحب قرعة مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لكرة القدم.

ويشارك في مرحلة المجموعات بالبطولتين 16 فريق يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، ليتأهل 8 فرق إلى الدور ربع النهائي.

وتأهل إلى درو المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا كل من الأهلي (مصر)، الزمالك (مصر)، الهلال (السودان)، المريخ (السودان)، أمازولو (جنوب إفريقيا)، شباب بلوزداد (الجزائر)، الترجي (تونس)، وفاق سطيف (الجزائر)، نجم الساحل (تونس)، هورويا ( غينيا)، جوانينج جالاكسي (بوتسوانا)، ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)، بترو أتليتيكو (أنجولا)، الرجاء (المغرب)، ساجرادا إسبيرانجا (أنجولا)، الوداد (المغرب).

فيما تأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية 16 فريقا وهم الأهلي طرابلس (ليبيا)، المصري (مصر)، أوتوهو (الكونغو)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، كوتون سبورت (الكاميرون)، الصفاقسي (تونس)، شبيبة الساورة (الجزائر)، أورلاندو بيراتس (جنوب إفريقيا)، الأهرامات (مصر)، RS بركان (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، US الدرك الوطني (النيجر)، زاناكو (زامبيا)، نادي الاتحاد (ليبيا)، انيمبا (نيجيريا)، JS منطقة القبائل (الجزائر)، الفهود الملكية (إيسواتيني) .

ومن المقرر أن يتم سحب قرعة دوري الأبطال وفقا للتصنيف المعتمد من الكاف على أن يكون في التصنيف الأول كل من الأهلي والترجي والوداد والرجاء، فيما يضم التصنيف الثاني كل من الزمالك والنجم الساحلي وصن داونز وحوريا كوناكري.

وفى التصنيف الثالث الهلال وشباب بلوزداد ووفاق سطيف وبيترو أتليتكو وفى التصنيف الرابع المريخ وساجراد وامازولو وجالاكسي.

وبحسب التصنيف المعلن من الكاف، فمن الوارد أن يقع الغريمين الأهلي والزمالك وجها لوجه في مجموعة واحدة.

يذكر أن الجولة الأولى من دوري المجموعات ستقام في 11-12 فبراير القادم، فيما تجري منافسات الجولة الثانية 18-19 فبراير، والجولة الثالثة في 25-26 فبراير، على أن تقام مباريات الجولة الرابعة 11-12 مارس والجولة الخامسة في 18-19 مارس بينما تقام الجولة السادسة في 1-2 أبريل.

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