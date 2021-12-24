بلماضي يستدعي إبراهيمي إلى تشكيلة الجزائر

المصدر: وكالات

أعلن مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي الجمعة، تشكيلة "محاربي الصحراء" التي ستخوض منافسات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون بين 9 يناير و6 فبراير المقبلين.

وشهدت التشكيلة المؤلفة من 28 لاعباً، عودة لاعبي الريان والغرافة القطريين ياسين إبراهيمي ومهدي تاهرات، واللذين ساهما بظفر الجزائر بكأس العرب لكرة القدم في الدوحة في 18 ديسمبر الحالي.

وضمت قائمة بلماضي أيضاً قوته الضاربة، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، إسلام سليماني (ليون الفرنسي)، رامي بن سبعيني (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني)، ولاعب السد القطري بغداد بونجاح، وغيرهم.

وأوقعت القرعة المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة إلى جانب ساحل العاج، غينيا الاستوائية، وسيراليون.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين الـ28:



حراسة المرمى:

رايس مبولحي (الاتفاق السعودي)، ألكسندر أوكيدجا (متز الفرنسي)، مصطفى زغبة (ضمك السعودي).



للدفاع:

رامي بن سبعيني، جمال بن العمري (قطر القطري)، يوسف عطال (نيس الفرنسي)، رضا حلايمية (بيرتشوت فيلريك البلجيكي)، عيسى ماندي (فياريال الإسباني)، عبد القادر بدران (الترجي التونسي)، مهدي تاهرات، محمد أمين توقاي (الترجي التونسي)، حسين بن عيادة (النجم الساحلي التونسي)، إلياس شتي (الترجي التونسي).



خط الوسط:

إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي)، آدم زرقان (شارلوروي البلجيكي)، رامز زروقي (توينتي الهولندي)، سفيان فيغولي (غلطة سراي التركي)، حارس بلقبلة (بريست الفرنسي)، سفيان بن دبكة (الفتح السعودي).



هجوم:

فريد بولاية (متز الفرنسي)، إسلام سليماني، بغداد بونجاح، رياض محرز، يوسف بلايلي (لاعب حر)، سعيد بن رحمة (وست هام الإنجليزي)، آدم وناس (نابولي الإيطالي)، محمد الأمين عمورة (لوغانو السويسري)، ياسين إبراهيمي.

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