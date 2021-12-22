وفاة حارس مرمى جراء اصطدامه بلاعب الخصم في مأساة كروية.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

شهد دوري الدرجة الثالثة الإندونيسي لكرة القدم، واقعة فريدة من نوعها وحزينة، أثارت صدمة كبيرة في الوسط الرياضي، حي توفي حارس مرمى عقب اصطدامه بأحد اللاعبين.

وتوفي حارس مرمى نادي "تورنادو" الإندونيسي، المدعو توفيق رمزي، وذلك أثناء مشاركته في المباراة التي جمعت فريقه بنادي "فاجانا".

وبحسب تسجيل مصور، فقد اصطدم أحد لاعبي "فاجانا"، بحارس مرمى تورنادو توفيق رمزي، الذي خرج من مرماه منعاً لوصول الكرة.

إلا أن المفاجئ هنا، أن اصطدامه بلاعب الخصم أسقطه أرضاً، وعلى الرغم من ذلك، لم يتوقع رفاقه أنه قد تأثر بذلك.

ليتبين بعد ثوانٍ معدودة، أن رمزي فقد وعيه، الأمر الذي دفع حكم المباراة لإيقاف اللعب، بغية الاطمئنان على سلامة الحارس.

وبعد دخول الكادر الطبي لأرضية الملعب، قرر نقله إلى المستشفى بشكل فوري، حيث تأكد من أن نبضات قلب رمزي بطيئة.

نقل رمزي إلى المستشفى، ليتم إدخاله إلى غرفة العمليات على الفور، حيث خضع فيها لعملية جراحية في الرأس، إلا أنها لم تجد نفعاً.

فقد فارق الحارس البالغ من العمر 20 عاماً الحياة، محدثاً بوفاته حزناً في الوسط الرياضي الإندونيسي، الذي أصيب بصدمة جراء الواقعة.

وفي ذات السياق، نشر نادي "ترنادو"، نبأ وفاة حارس مرماه "توفيق رمزي"، على معرفاته الرسمية في مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأعرب النادي عن حزنه الشديد، جراء وفاة حامي عرينه، متقدماً بخالص التعازي والمواساة، لذوي وأصدقاء ومحبي رمزي.

ولم تفصح إدارة النادي حتى الآن، عن ملابسات وفاة رمزي، فيما إذا كانت بسبب اصطدامه باللاعب، أم أسباب أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الراحل، كان على موعد مع تمثيل منتخبه الوطني، خلال فترة أقصاها عامين، إلا أن الموت كان له الكلمة الأخيرة.

20-летний голкипер умер после столкновения с соперником



Тауфик Рамси должен был стать вратарем национальной сборной, но в матче за клуб получил серьезную травму головы. Операция не помогла:https://t.co/spngaAGnp3



На видео тот самый роковой момент



📹 твиттер Sony Andrio Ranhas pic.twitter.com/XPUH0eXHJx

— Матч ТВ (@MatchTV) December 22, 2021

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