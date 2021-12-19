​ترتيب محمد صلاح على لائحة الهدافين بعد فشله في هز شباك توتنهام

المصدر: متابعات - محمدالحتو

يغرد النجم المصري محمد صلاح في صدارة ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي لكرة القدم على الرغم من عدم تسجيله في مرمى توتنهام (2-2) في ختام الجولة 18.

وبقي محمد صلاح في صدارة الهدافين برصيد 15 هدفا متفوقا بفارق خمسة أهداف عن زميله دييغو جوتا الذي يقدم عروضاً قوية بقميص "الريدز"، يليهما هداف ليستر سيتي الإنجليزي جيمي فاردي بتسعة أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 18

محمد صلاح، ليفربول، 15 هدفًا.

دييجو جوتا، ليفربول، 10 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 9 أهداف.

رافينيا، ليدز يونايتد، 8 أهداف.

إيمانويل دينيس، واتفورد، 7 أهداف.



كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 7 أهداف.

سون هيونج، توتنهام، 7 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 7 أهداف.

برناردو سيلفا، مانشستر سيتي، 7 أهداف.

إيميل سميث روي، آرسنال، 7 أهداف.

ميخائيل أنطونيو، وست هام، 6 أهداف.

ماسون مونت، تشيلسي، 6 أهداف.

كونور جالاجير، كريستال بالاس، 6 أهداف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news