كم المبلغ الذي حصل عليه منتخب الجزائر بعد الفوز بكأس العرب؟

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصل المنتخب الجزائري على خمسة ملايين دولار جائزة فوزه بكأس العرب لكرة القدم التي اختتمت السبت، في الدوحة، وتوج بلقبها بفوز في المباراة النهائية على منتخب تونس بهدفين نظيفين سجلهما في الوقت الإضافي، فيما نال المنتخب القطري المركز الثالث.

وتالياً جوائز كل المنتخبات المشاركة في البطولة:



500 ألف دولار لكل المشاركين

حصلت المنتخبات التي شاركت في دور المجموعات ولم تتأهل (8 منتخبات) على جائزة مالية بقيمة نصف مليون دولار، ليكون الإجمالي 4 مليون دولار.

وذهبت تلك الجائزة لمنتخبات؛ العراق، البحرين، سوريا، موريتانيا، السعودية، فلسطين، لبنان، والسودان.

مليون دولار لمن لعب ربع النهائي

حصل كل منتخب ودع البطولة من ربع النهائي علي مليون دولار، ليكون الإجمالي 4 مليون دولار أخرى، وذهبت تلك الجائزة المالية لمنتخبات، الإمارات، المغرب، الأردن، وعمان.

مليون ونصف للمركز الرابع

حصل المنتخب المصري الذي احتل المركز الرابع على 1.5 مليون دولار، بعدما خسر مباراة المركز الثالث في البطولة.

مليوني دولار للثالث

أتت جائزة المركز الثالث لصالح قطر البلد المنظم، حيث فازت على مصر بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت ظهر السبت.

3 مليون دولار للوصيف

حصل المنتخب التونسي على جائزة مالية بقيمة 3 مليون دولار، بعدما احتل المركز الثاني

5 مليون للبطل

فاز المنتخب الجزائري بجائزة مالية بقيمة 5 مليون دولار في البطولة.

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