استقبال رسمي لمنتخب الجزائر غدا

المصدر: وكالات

قالت مصادر محلية اليوم الأحد إن المنتخب الجزائري لكرة القدم سيحظى باستقبال رسمي وشعبي لدى عودته إلى بلاده غدا الاثنين بعد تتويجه بكأس العرب في قطر.

وفاز المنتخب الجزائري في المباراة النهائية على نظيره التونسي بثنائية نظيفة بعد وقت إضافي أمس السبت.

وقال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة إن "المنتخب الوطني يحل غدا الإثنين ظهرا بالجزائر العاصمة وسيلقى استقبالا شعبيا ورسميا ممثلا في شخص السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".

وكان الرئيس الجزائري وكبار مسؤولي البلاد قد قدموا التهنئة للمنتخب بعد التتويج أمس بينما احتفلت الجماهير بهذا الانجاز في مناطق شتى من البلاد رغم برودة الطقس.

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