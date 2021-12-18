كونتي يتغزل في محمد صلاح "الحاسم".. أفضل لاعبي العالم

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

يعلم أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم إن فريقه سيصبح تحت التهديد في كل مرة يحصل محمد صلاح، لاعب ليفربول، على الكرة عندما يلتقي الفريقان غدا الأحد في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن توتنهام سينهي فترة الراحة التي استمرت لاسبوعين حيث تأجلت ثلاث مباريات للفريق بسبب فيروس كورونا، بمواجهة ليفربول في واحدة من خمس مباريات نجت من التأجيل في هذه الجولة.

ويسعى ليفربول للتتويج بلقب الدوري للمرة الثانية في آخر ثلاثة أعوام،بقيادة محمد صلاح، الذي سجل 15 هدفا وصنع تسعة أهداف، أكثر من أي لاعب آخر في أوروبا.

ولدى صلاح سجل جيد أيضا أمام توتنهام، ويخشى كونتي من الخطر الذي يشكله صلاح.

وقال كونتي :" أعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. خلال المباريات، رأيناه يسجل أو يصنع الأهداف".

وأكد :"أنه لاعب حاسم للغاية. خلال المباريات، في كل مرة يحصل على الكرة يشكل خطورة, و تطور كثيرا، أتذكره عندما كان يلعب في إيطاليا".

وأضاف :"الآن تطور بشكل مذهل. الآن أعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وفي كل مباراة يصبح حاسما".

وقال كونتي، الذي يتوقع أن معاناة لفريقه :" ليفربول أحد أفضل الفرق في أوروبا وأيضا في العالم، وفقا لما يفعله الفريق ووفقا لكل ما حققه يورجن كلوب ، المدير الفني لليفربول ، في هذه الأعوام".

وأضاف :"يعملون بشكل جيد. يعملون بكل قوة. فريق قوي. من الجيد للغاية مشاهدته من الرائع رؤية مباريات ليفربول".

وأكد :"يلعبون بطريقتهم، الحماس والشغف الذي يظهرونه في كل مباراة. يجب أن نكون مستعدين ونعلم أن المباراة ليست سهلة ".

وتابع :"سنواجه صعوبة، ولكن يجب أن نعلم أن خلال المباراة ستكون هناك لحظات يجب أن نكون مستعدين فيها للمعاناة".

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