فيديو خروج محمد صلاح من الملعب غاضباً.. وكلوب يوضح قراره

المصدر: متابعات - محمد الحتو

فسّر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي قراره باستبدال محمد صلاح خلال مباراة نيوكاسل، الخميس، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي انتهت بفوز "الريدز" 3-1 سجل خلالها صلاح هدفاً عزز من حضوره في صدارة الهدافين برصيد 15 هدفاً مبتعداً بفارق ستة أهداف عن أقرب مطارديه زميله البرتغالي جوتا ونجم ليستر سيتي جيمي فاردي (9 أهداف).

وقال كلوب الذي أخرج صلاح من الملعب في الدقيقة 74 من المباراة وزجّ بورقة البرازيلي روبيرتو فيرمينو بدلا منه: "اليوم كان من الصواب استبداله صلاح في وقت أبكر من المعتاد، سنلعب مرة أخرى خلال 3 أيام".

بالفيديو .. شاهد غضب محمد صلاح اليوم لحظة تبديله في مباراة ليفربول ونيوكاسل

ظهر الغضب والسخط واضحاً على وجه مع محمد صلاح عند ما قام يورغن كلوب بتبديله في مباراة ليفربول ونيوكاسل

ملخص مباراة ليفربول ونيوكاسل

هدف صلاح اليوم #ليفربول #هدف_صلاح_اليوم

ضع ⁦❤️⁩+🔃 ومتابعة.. شكراً pic.twitter.com/kMWqr5oVmZ — مستر ابو فهد (@Mr_abufhd) December 17, 2021

وأضاف في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" في تعليقه على مساهمة صلاح في أهداف ليفربول خلال 15 مباراة متتالية سواء بالتسجيل أو التمريرات الحاسمة: "هذا مذهل حقا إن تمريراته مهمة مثل الأهداف".

وكان صلاح قد غادر الملعب غاضباً من قرار كلوب إذ كان يريد مواصلة اللعب والبحث عن تعزيز رصيده من الأهداف لكن كلوب كان له رأي آخر على الرغم من أن النجم المصري قدم مباراة كبيرة فنياً وتكتيكياً وسجل وصنع.

يذكر ان ليفربول يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي متاخراً بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي المتصدر، ويستعد الفريق لمواجهة قوية امام توتنهام في لندن الأحد المقبل.

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