ناد قطري يفسخ عقد الجزائري بلايلي بعد تسجيله هدف إقصاء قطر في كأس العرب

المصدر: وكالات

أعلن نادي قطر القطري تخليه "بالتراضي" عن نجمه الجزائري يوسف بلايلي، بعد يوم من تسجيله هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى قطر المضيفة ضمن نصف نهائي كأس العرب في كرة القدم. وكتب نادي قطر في موقعه الرسمي "اتفقت ادارة نادي قطر الرياضي مع المحترف الجزائري يوسف بلايلي بفسخ العقد بالتراضي، وتمت الاجراءات بعد مشاورات بين اللاعب والنادي. وتقدمت ادارة النادي كل التوفيق والنجاح للاعب في مشواره المقبل".

وكان بلايلي قد سجل هدف الفوز الدراماتيكي للجزائر الأربعاء على قطر (2-1) في الدقيقة 17 من الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع على استاد الثمامة، متابعاً ركلة جزاء صدّها له الحارس.

وسرق بلايلي (29 عاماً) الأضواء في كأس العرب حيث تخوض الجزائر المنافسات منقوصة من عدد كبير من لاعبيها الأساسيين يتقدّمهم رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي. وفي المباراة الأخيرة ضد قطر، اختير بلايلي أفضل لاعب في المباراة، كما انه سجّل هدفاً في ربع النهائي من نحو أربعين متراً في مرمى المغرب. وتخوض الجزائر المباراة النهائية لكأس العرب السبت أمام تونس على استاد البيت.

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن حفيظ، والد ومدير أعمال اللاعب الذي كان عقده مع قطر يمتد حتى يونيو المقبل، انه "يخطط لنقل بلايلي إلى نادٍ أوروبي كبير قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا في 9 يناير المقبل". بدوره، كتب بلايلي في حسابه على انستغرام "شكراً جزيلاً لنادي قطر القطري للحظات التي أمضيتها بجانبكم وشكر كبير للجماهير والإدارة. أصبحت الآن لاعباً حراً".

وكان بلايلي قريباً من وضع حدّ لمسيرته بعد ايقافه في 2015 لمدة عامين بسبب تعاطيه مادة الكوكايين ما أدى الى فسخ عقده مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري، وذلك بعد محاولات من محاميه لإثبات أن مخدّر الكوكايين تم وضعه في نرجيلته دون علمه.

وبعد خروجه من النفق المظلم، أشرقت الشمس مجددًا في سماء اللاعب بتعاقده مع نادي أنجيه الفرنسي برئاسة مواطنه سعيد شعبان، إلا أن افتقاده لثقة المدرب ستيفان مولان دفعته لترك الفريق والعودة إلى أفريقيا في 2018 من بوابة فريقه السابق الترجي الرياضي التونسي.

كان دوره محورياً في احراز الترجي لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين في 2018 و2019، فارتفعت أسهمه وأصبحت عودته إلى المنتخب مطلباً شعبياً للجماهير الجزائرية. برغم تردّد المسؤولين المحليين، تلقفه المدرب جمال بلماضي ومنحه الثقة على الرواق الأيسر على حساب النجم ياسين براهيمي، فردّ له الدين بصناعة لعب وهدفين منحت الجزائر لقبها الثاني في المسابقة القارية عام 2019 في مصر.

لكن بلايلي والمشكلات لم يفترقا. رحلة الأهلي السعودي مقابل 3 ملايين يورو انتهت بصراعات مع المدرب والإدارة في 2019، فتزامن انتقاله إلى نادي قطر القطري في نوفمبر 2020 مع وصوله إلى مرحلة النضج.

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