حقيقة "دعم الجماهير المصرية لمنتخب المغرب ضد الجزائر" في كأس العرب

المصدر: أ ف ب

غداة المباراة التي جمعت الجزائر والمغرب في 11 ديسمبر الحالي، ضمن الدور ربع النهائي لكأس العرب، والتي انتهت بفوز الجزائر، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية منشور قيل إنه يظهر دعم المصريين للمغرب خلال المباراة. لكن الصورتين اللتين يتألف منهما المنشور قديمتان ولا علاقة لهما بهذه المباراة.

ويضم المنشور صورتين، يبدو فيهما مشجعون يحملون لافتات كتب على واحدة "مصر عزيزة على المغاربة، المغرب غالي عند المصريين"، وعلى أخرى مصر والمغرب شعب واحد". وكتب في التعليق المرافق "من مباراة أمس".

وبدأ تداول المنشور بعد تجريد الجزائر للمغرب من لقب كأس العرب في كرة القدم، بفوزها 5-3 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 السبت، ضمن الدور ربع النهائي لكأس العرب في كرة القدم، على ملعب الثمامة في الدوحة، في مباراة رياضية مثيرة لم يكن التفاعل معها بمنأى عن السياسة، في ظل تصاعد حدة التوتر بين الجارتين بسبب ملف الصحراء الغربية، بحسب "فرانس برس".

ومنذ أغسطس الماضي، قطعت الجزائر علاقاتها مع المملكة المغربية بسبب ما وصفته بـ "أعمال عدائية".

وأثارت زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للمغرب بعد عام على إبرام اتفاق سلام بين البلدين، غضب الجزائر التي لا تقيم أي علاقات مع إسرائيل.

وأظهر التفتيش عن كل صورة أنهما منشورتان عام 2019، ولا علاقة لهما بمباراة ربع النهائي في كأس العرب، التي جمعت الجزائر والمغرب.

فالصورة الأولى تم التقاطها خلال كأس الأمم الأفريقية عام 2019، وقد نشرتها مواقع إخبارية مصرية آنذاك.

أما الصورة الثانية، فقد وزعتها وكالة "فرانس برس" في 28 يونيو 2019، وهي تظهر مشجعين مغاربة خلال مباراة ضمن كأس الأمم الأفريقية، جمعت منتخبي المغرب وساحل العاج على ملعب السلام في العاصمة المصرية.

وليل الأربعاء، أقصى المنتخب الجزائري بطل أفريقيا، قطر صاحبة الأرض وبطلة آسيا من كأس العرب لكرة القدم، بفوزه عليها 2-1 في نصف نهائي مجنون الأربعاء، ليلحق بتونس التي سبقته بفوز مثير على مصر 1-صفر، إلى مباراة نهائية أفريقية بامتياز.

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