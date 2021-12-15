رسالة غضب من الجماهير المصرية في قطر إلى الاتحاد الدولي بسبب مباراة تونس

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

سادت حالة من الحزن والغضب بين الجماهير المصرية بسبب تذاكر مباراة تونس ومصر التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي من كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

وذكرت صحيفة الشروق المصرية أن إسلام عثمان رئيس رابطة مشجعى منتخب مصر فى قطر، قال إن الجماهير المصرية فى مباراة تونس اليوم ستوجه رسالة احتجاجيه للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد المشكلات التى واجهت المشجعون لحجز تذاكر المباراة الأيام الماضية.

ونشر عثمان رسالة مقتضبة عبر حسابه الرسمي على التويتر، قائلاً: "اتفقنا كقادة مشجعين الجمهور المصرى اليوم بكل أدب إن نقوم بتوصيل رسالتنا للفيفا بعد مهزلة التذاكر المستمرة".

وأضاف رئيس رابطة مشجعى مصر بقطر: "بعد السلام الوطنى سيقوم الجمهور بإعطاء ظهره للملعب و رفع التذاكر لأعلى إحتجاجا على التعنت و عدم العدالة فى توزيع التذاكر".

يُذكر أن المنتخب المصري تأهل إلى الدور قبل النهائى بعد الفوز على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الثمانية الذي أقيم يوم السبت الماضي.

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