مفاجأة سارة للجماهير المصرية قبل مواجهة تونس

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

سيطرت حالة من الارتياح على الجهاز الفني لمنتخب مصر، قبل 24 ساعة من مواجهة منتخب تونس في نصف نهائي كأس العرب، وسبب حالة الارتياح والتفاؤل هو مشاركة الثلاثي محمد الشناوي وأحمد حجازي وحمدي فتحي في المران الرئيس الذي خاضة المنتخب المصري مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لموقعة تونس، فيما واصل اللاعب أيمن أشرف برنامجه العلاجي.

وقال اتحاد كرة القدم إن الثلاثي حجازي والشناوي وحمدي شاركوا في التدريبات، وإن جميع لاعبي المنتخب خضعوا لإجراء مسحة كورونا استعداداً للمباراة، وكانت نتيجة المسحة سلبية لدى جميع اللاعبين.

وخضع الثلاثي لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الأيام الماضية بعد تعرضهم لإصابات مختلفة في المباريات الماضية.

ويلتقي منتخب مصر أمام تونس علي ملعب 974 في السابعة من مساء غداً الأربعاء (الخامسة بتوقيت مصر) ضمن مباريات نصف نهائي كأس العرب التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتي 18 ديسمبر الجاري.

وكان البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، قد أكد أنه لن يجازف بإشراك اي لاعب غير جاهز بنسبة 100% خلال مباراة تونس.

وتأهل منتخب مصر إلي نصف نهائي كأس العرب عقب الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي تقام بينهما علي ملعب ستاد الجنوب ضمن مباريات ربع النهائي، بينما نجح منتخب تونس في الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف في نفس الدور.

وتعد المباراة المرتقبة بين مصر وتونس هي الـ41 بينهما، حيث سبق وأن التقيا سويا في 40 مباراة، بينهم 25 لقاء رسمي، بجانب 15 مباراة ودية.

ويتفوق المنتخب التونسي علي نظيرة المصري في جميع المواجهات الرسمية والودية، حيث حقق منتخب نسور قرطاج الفوز في 16 مباراة، مقابل 13 مباراة للفراعنة، بينما تعادلا سويا في 11 مواجهة بينهما.

وفي المواجهات الرسمية فاز منتخب تونس في 10 مباريات مقابل 8 مواجهات لصالح مصر، و7 تعادلات.

وترجع أول مقابلة بين منتخبا مصر وتونس الي 19 فبراير 1960 وبالتحديد في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية، وحقق خلالها الفراعنة الفوز بثلاث أهداف مقابل هدف.

بينما كانت آخر مواجهة بين المنتخبين في 17 نوفمبر عام 2017 بتصفيات كأس أمم أفريقيا، ونجح منتخب مصر في الفوز بنتيجة 3-2.

وكانت الفوز برباعية نظيفة هو الأكبر في مواجهة المنتخبين، وكانت لصالح منتخب مصر خلال مباراة ودية عام 1989، بينما كان الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف هو الاعلي لصالح تونس في عام 1977 بتصفيات كأس العالم.

وسبق وأن تقابلا مصر وتونس خلال بطولة كأس العرب مرة وحيدة وبالتحديد في 13 يوليو 1988، وحقق فيها منتخب مصر الفوز بهدف دون رد.

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