الاتحاد الأوروبي ينصف محمد صلاح ويتجاهل ميسي ورونالدو

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن التشكيل المثالي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا عن الموسم الحالي 2021-2022 والذي انتهى في الأسبوع الماضي، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح وغياب كل من الرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

تواجد جناح ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح في التشكيل المثالي لمرحلة دور المجموعات في مركز لاعب الوسط الأيمن، ولم يظهر ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو في الهجوم ولكن حضر كيليان مبابي بجانب روبرت ليفاندوفسكي.

وجاء تشكيل مجموعات دوري أبطال أوروبا المثالي كالتالي:

حراسة المرمى: أوديسياس فلاكوديموس (بنفيكا).

الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا)، أندريس كريستيانسن (تشيلسي).

الوسط: ليروى ساني (بايرن ميونخ)، كريستوفر نكونكو (لايبزيج)، أرناوت دانجوما (فياريال)، محمد صلاح (ليفربول).

الهجوم: سيباستيان هالر (أياكس)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

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