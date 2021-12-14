بعد هزيمته المغرب.. مدرب الجزائر: مباراة قطر "كنهائي"

المصدر: الدوحة-أ.ف.ب.



أكّد مدرّب المنتخب الجزائري مجيد بوقرة أن "محاربي الصحراء" سيذهبون بعيداً في مواجهة القطريين أصحاب الأرض في نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم على استاد الثمامة الأربعاء (الساعة 11 مساء بتوقيت الامارات)، لافتاً أيضاً إلى جاهزية مهاجمه لاعب السد القطري بغداد بونجاح.

وقال بوقرّة خلال مؤتمر صحافي في الدوحة عشية المواجهة المرتقبة "نعدّ لهذه المباراة كنهائي، وإن شاء الله سنكون جاهزين".

وأضاف المدرب الذي وصل بمنتخب بلاده إلى هذا الدور المتقدم بعد فوزين وتعادل في الدور الأول وتخطّي المغرب في ربع النهائي بركلات الترجيح في مباراة مثيرة، إن "القطريين يعرفون الكثيرين من لاعبينا الذين يحترفون في الدوري القطري، وكرة القدم هي بالتفاصيل، ومعرفة اللاعبين بالتفاصيل".

وأردف بوقرة الذي سبق أن لعب للدحيل القطري "أنا أيضاً رأيت لاعبين يتطورون في السد والغرافة، وهم الآن يلعبون في المنتخب القطري".

وتابع "لكن مباراة نصف نهائي مماثلة كالتي سنخوضها الأربعاء، الأهم فيها هو اللعب الجماعي، ونحن على بعد 90 دقيقة من النهائي، وبالتالي فالحسم لمن يعطي أكثر ويريد الذهاب أبعد".

وفي ما يتعلق بالجاهزية البدنية للمنتخب، قال بوقرة "تشكيلتنا مكتملة، بغداد بونجاح لديه الضوء الأخضر للعب (...) ويوسف (بلايلي) بحالة جيدة".

وبالنسبة للاعب الوسط أمير سعيود فقد "تعرّض لإصابة طفيفة بالركبة وأخرجته في آخر ربع ساعة من مباراة السودان ولم يكن جاهزاً في المباراتين التاليتين أمام لبنان ومصر".

وعن عدم مشاركته في ربع النهائي أيضاً، قال بوقرة "في النهاية هذا خيار تدريبي (...) أنا أعتمد الآن على ياسين إبراهيمي الذي يقدم كثيراً".

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