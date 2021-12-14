ريال مدريد غاضب بشدة بسبب "قرعة الأبطال".. ويعتبر إعادتها "أمرا مخزيا"

المصدر: وكالات

ذكرت تقارير إعلامية رياضية في إسبانيا اليوم أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم غاضب إزاء إعادة قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمس الاثنين إثر خطأ فني وقع خلال سحب القرعة في المرة الأولى، لكنه لم يعلن بعد ما إذا كان سيحاول اتخاذ إجراء أم لا.

وقال إيميليو بوتراجينو، نجم هجوم ريال مدريد السابق ومدير العلاقات المؤسسية الحالي، إن "ما حدث كان أمرا مفاجئا ومخزيا ويصعب فهمه"، وذلك بعد إلغاء السحب الأول للقرعة أمس الاثنين، والذي كان قد أوقع ريال مدريد في مواجهة بنفيكا البرتغالي قبل أن يحدث الخطأ الفني.

وتمثل الخطأ في وقوع مانشستر يونايتد الإنجليزي في مواجهة فياريال الإسباني وهو ما لا تتيحه قواعد البطولة حيث التقى الفريقان في دور المجموعات، لكن الكرة التي تحمل اسم فريق مانشستر يونايتد لم تكن على ما يبدو متواجدة ضمن إناء الفرق التي يمكن أن تواجه أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأعلن الاتحاد الأوروبي (يويفا) بعدها عن إعادة القرعة، وقد وقع ريال مدريد في المرة الثانية في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، وهي تشكل مواجهة أكثر صعوبة بالنسبة لريال مدريد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية أن مسؤولي ريال مدريد كانوا غاضبين بشكل كبير خلف الكواليس واحتجوا بقوة على اليويفا. وتجدر الإشارة إلى أن علاقة ريال مدريد واليويفا متوترة بالفعل بسبب تمسك ريال مدريد بطموح إطلاق بطولة منفصلة تحت مسمى "دوري السوبر الأوروبي".

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