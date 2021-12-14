ثلاثة تحديات بين الزملاء في صدام مصر وتونس

المصدر: وكالات

تشهد مباراة مصر وتونس غدا في نصف نهائي كأس العرب في كرة القدم في الدوحة، ثلاث مبارزات ثنائية محتملة بين زملاء الفريق الواحد، سيتنافسون على حصد بطاقة المباراة النهائية للبطولة العائدة بعد غياب تسع سنوات.

توفيق * معلول

تعافى ظهير أيسر تونس علي معلول من إصابة أبعدته عن معظم مواجهات البطولة، ليواجه زميله في الأهلي المصري الظهير الأيمن أكرم توفيق. يُتوقع أن تكون المواجهة لافتة بين لاعبي "القلعة الحمراء" على الجبهة اليسرى. انضم معلول (31 عاماً) إلى النادي القاهري في 2016 وأحرز معه لقب الدوري المحلي أربع مرات ودوري أبطال إفريقيا مرتين، ليصبح من ركائز الجبهة اليسرى ومن بين الافضل قارياً بهذا المركز. مواجهته الأولى أمام مصر كانت عام 2014، في ذهاب تصفيات كأس أمم إفريقيا، عندما خرج فائزاً بهدف.

أما توفيق (24 عاماً) فيحاول أن يكون البديل الأفضل للمخضرم أحمد فتحي الذي هيمن على مركز الظهير الأيمن لدى الفراعنة لسنوات. وفضلا عن مواجهة توفيق، يتعين على معلول مواجهة زملائه الآخرين في الأهلي، على غرار الحارس محمد الشناوي وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف.

المثلوثي * فتوح

عاد الظهير الأيمن حمزة المثلوثي إلى تدريبات "نسور قرطاج" بعد غيابه لاصابته بفيروس كورونا مطلع البطولة، وبحال مشاركته أساسياً قد يتواجه مع الظهير الأيسر أحمد فتوح زمليه في نادي الزمالك. كما يتبارز المثلوثي مع لاعبي الزمالك الآخرين مثل مصطفى فتحي وأحمد سيّد "زيزو".

حمل المثلوثي (29 عاماً) ألوان البنزرتي والصفاقصي في تونس قبل أن يشدّ الرجال نحو الدوري المصري في 2020، فيما يأمل فتوح (23 عاماً) في اقناع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش للحصول على موقع ثابت في التشكيلة قبل محطتين هامتين في كأس إفريقيا ثم مونديال 2022 بحال تأهل الفراعنة.

الجزيري * الونش

في مواجهة نادرة بين أصدقاء "القلعة البيضاء"، يستعد مهاجم تونس سيف الدين الجزيري، متصدر ترتيب هدافي البطولة (4)، لمقارعة زميله في الزمالك قلب الدفاع الصلب محمود حمدي "الونش". بعد بداية متقلبة مع الافريقي وعدة إعارات، وجد الجزيري (28 عاماً) نفسه في صفوف الزمالك ثم ضمن تشكيلة مدرب تونس منذر الكبيّر. فرض نفسه بين نجوم كأس العرب الحالية بتصدره ترتيب الهدافين (4) بينها هدف جميل بالكعب.

وهذه المرة، يتعين عليه مواجهة زميله في الزمالك محمود حمدي "الونش" (26 عاماً)، بعد أن فرض الأخير نفسه في قلب دفاع المنتخب المصري بصلابته وذكائه، علماً ان شباك منتخب مصر لم تهتز سوى مرتين في أربع مباريات، فيما نجح الونش بالتسجيل خلال الفوز الكبير على السودان بخماسية في الدور الأول.

كما تشهد المواجهة مبارزة من العيار الثقيل في خط الوسط بين التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق لثلاثة مواسم والدحيل القطري الحالي مع قائد مصر عمرو السولية، فيما يعرف لاعب وسط تونس فخر الدين بن يوسف لاعبي الدوري المصري جيداً لاحترافه مع نادي بيراميدز راهناً وقبلها مع الإسماعيلي.

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