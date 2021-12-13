عقد محمد صلاح الجديد يكلف ليفربول 138 مليون يورو.. الأغلى في التاريخ

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

اقترب النجم المصري محمد صلاح من تجديد عقده مع ليفربول الإنجليزي، بعد أن اقتنعت إدارة النادي بتجديد عقد الفرعون المصري خاصة في ظل استمرار تألقه وتحطيمه لجميع الأرقام في الموسم الحالي، وسيكون الراتب الذي سيتقاضاه هداف ليفربول والدوري الإنجليزي هو الأغلي في تاريح ليفربول، وضمن قائمة أغلى اللاعبين على مستوى العالم.

ووفقا لما نشرته شبكة «فوتبول إنسايدر»، فإن محمد صلاح يقترب بقوة من تجديد عقده مع ليفربول مع بداية العام الجديد 2022، وستكون قيمة الصفقة 117 مليون جنيه إسترليني (138 مليون يورو)، طوال مدة عقده الجديد الذي سيمتد أربع سنوان ونصف.

وأوضحت الشبكة أن المفاوضات بين وكيل صلاح ومسؤولي ليفربول صعبة وفي مرحلة حساسة لكن الطرفين حريصان على التوصل إلى اتفاق في ظل رغبة مالكي ليفربول إنهاء ملف تجديد عقد محمد صلاح قبل 1 يناير، عندما يبدأ موسم الانتقالات الشتوي 2022، لكنهم غير مستعدين للامتثال الكامل للمطالب المالية للاعب المصري.

وحسب العقد الجديد سيكون الراتب الأسبوعي للفرعون المصري 500 ألف جنيه أسبوعياً على مدى أربع سنوات ونصف، وهي مدة العقد التي يريدها محمد صلاح، وهو ما يعني انه سيكون من بين أعلى لاعبي العالم دخلاً.

ويرتبط محمد صلاح حاليا بعقد مع ليفربول ينتهي في يونيو 2023 ويحصل اللاعب بموجب هذا العقد حالياً على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

وساهم محمد صلاح في 30 هدفًا عبر جميع المسابقات هذا الموسم، حيث خاض 22 مباراة، سجل 21 هدفًا، وصنع 9 أهداف، وبات ثاني لاعب في تاريخ البريميرليج ينجح في المساهمة بأهداف خلال 14 مباراة متتالية بالمسابقة، بعد جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

كما سجل محمد صلاح 15 ركلة جزاء على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ثاني لاعب يسجل هذا العدد من الركلات المتتالية في المسابقة، بعد الهداف الإنجليزي السابق ماتيو لو تيسييه (23 ركلة على التوالي) بين يناير 1994 وأبريل 2000.

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