بعد الخسارة من الجزائر.. قرار مفاجئ من الاتحاد المغربي لكرة القدم

المصدر: متابعات - محمد الحتو

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، الأحد، إيقاف المنتخب الوطني المحلّي بعد الخسارة أمام الجزائر بركلات الترجيح (الوقت الأصلي والإضافي 2-2) في الدور ربع النهائي من كأس العرب لكرة القدم.

وقال موقع "سبورت 7" المغربي إن المكتب التنفيذي للجامعة المغربية لكرة القدم سيعقد اجتماعاً لإلغاء المنتخب المغربي المحلي بعد عودة الوفد من قطر، مشيراً إلى أن هذا المنتخب تسبب في إهدار التكاليف المالية، و أثرت مشاركته سلبيا على برنامج أندية الدوري في البلاد.

وأضاف أن الإقصاء المخيّب للآمال أمام المنتخب الجزائري، والأداء الباهت لزملاء قائد المنتخب بدر بانون يعتبر القطرة التي أفاضت الكأس.

وأوضح أن المدرب البوسني خليلوزيتش لا يستدعي إلا عدد قليل من اللاعبين المحليين إلى المنتخب الأول الأمر الذي يجعل وجود المنتخب أمر غير مقنع، فضلاً عن أن الاتحاد المغربي سيقتصر في عمله بالتركيز على المنتخب الأول والأولمبي والشباب فقط.

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