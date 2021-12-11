مدرب منتخب مصر يكشف سر فرحته الكبيرة بعد الفوز على الأردن

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعرب المدير الفني لمنتخب مصر ، البرتغالي كارلوس كيروش، عن سعادته بالفوز على الأردن والتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب المقام حاليا في قطر.

وقال بعد المباراة التي انتهت بفوز مصر 3-1: " اللاعبون كانوا متوترين في بداية المباراة. في المقابل بدأ الأردن بمنتهى القوة، لكن عودتنا كانت رائعة. لاعبو مصر صغار السن ولذلك يحسب لهم شخصيتهم القوية".

وأضاف: "سيطرنا على 60% أو 70% من المباراة. بعد أول 20 دقيقة، استحوذنا على المباراة تماما".

وقال "إذا كان الأردن قد بدأ المباراة بشكل جيد، فقط سيطرنا على اللقاء بعد ذلك، وأنهينا الشوط الثاني والوقت الإضافي بقوة، وكنا نحاول أن نفوز بالمباراة واعتمد الأردن على الهجمة المرتدة، وسيطرنا على المباراة وكنا نريد الفوز والنتيجة النهائية هي جائزة نستحقها".

وأكد أن فرحته الكبيرة بعد الهدف الثالث جاءت لسعادته باللاعبين لأنهم استحقوا الفوز، مضيفا: "علينا تهنئة هؤلاء اللاعبين الصغار.. والآن نسترح قليلًا قبل الاستعداد لخوض مواجهة نصف النهائي".

وواصل "الوقت مبكر للحديث عن الإصابات فلم ننته من التقييم بعد. أعلم أن إصابة حمدي فتحي بسيطة، لكننا لا نملك المعلومات الكافية الآن".

وقال: "أهم شيء نفعله أن نرتاح بعد هذه المباراة القوية والتي كانت صعبة على كلا الفريقين. الأهم هو أن نستعيد عافيتنا ونرى ما سيحدث. لدينا بعض المشكلات بسبب الإصابات".

وعن احتمالية تغيير التشكيل في المباريات المقبلة، قال كيروش "ارتكبنا بعض الأخطاء وهو ما تفعله كل الفرق ولكن إذا لم يخطئ هؤلاء اللاعبين ويتعلموا فإن مستواهم لن يتطور".

واسترسل "لم نكن في قمة تركيزنا في البداية ولكننا نجحنا بعد ذلك في العودة وإغلاق المساحات بين الخطوط وخاطرنا من أجل الفوز".

وأتم "المباراة كانت عصيبة وفي بعض الأحيان نرى طاقة ومجهود كبير من اللاعبين ويخلقون الفرص ولا تنتهي كما يجب، وفي النهاية سجلنا الهدف ولهذا احتفلت بقوة، وهناك تشابه في أسلوب اللعب بين مصر والأردن، على الأردنيين أن يفخروا بهذا الفريق".

وتلعب مصر مع تونس يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس العرب.

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