شاهد مشجعات مصر والأردن يؤازرن المنتخبين في كأس العرب (صور)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

شهدت مباراة مصر والأردن التي أقيمت مساء اليوم السبت في دور الثمانية من كأس العرب لكرة القدم، تواجد العنصر النسائي بقوة، إذ شوهد الكثير من المشجعات المصريات والأردنيات في مدرجات استاد الجنوب بالوكرة في قطر الذي استضاف المباراة، ولم تتوقف المشجعات المنتميات لكلا المنتخبين المصري والأردني عن التشجيع والمؤازرة حتى الثواني الأخيرة من المباراة.

وصعدت مصر إلى قبل نهائي كأس العرب لكرة القدم، بعد الفوز بشق الأنفس 3-1 على الأردن بعد وقت إضافي في دور الثمانية اليوم السبت.

وتقدم يزن النعيمات بهدف للأردن بتسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 12، وأدرك مروان حمدي التعادل بضربة رأس في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأحرز البديل أحمد رفعت هدف مصر الثاني في الدقيقة 100، ثم سجل البديل مروان داوود الهدف الثالث قبل صفارة النهاية في مباراة أقيمت أمام عدد كبير من المشجعين في استاد الجنوب بالوكرة.

وستلعب مصر مع تونس في قبل النهائي يوم الأربعاء.

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