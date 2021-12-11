موعد مباراة مصر والأردن بتوقيت الإمارات والتشكيل المتوقع للمنتخبين

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

ينتظر الجمهور العربي اليوم المواجهة المنتظرة التي تجمع مصر والأردن في ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة في قطر، حيث تشهد منافسات البطولة اليوم مباراتين من العيار الثقيل تجمع الأولى مصر مع الأردن، والمواجهة الثانية تجمع المغرب مع الجزائر لتحديد طرفي الدور نصف النهائي مع تونس وقطر بعد أن صعدا إلى هذا الدور.

وتبدأ مباراة مصر مع الأردن عن الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات، في حين تكون المواجهة الثانية بين الجزائر والمغرب في الساعة الحادية عشر، وسيلعب الفائز من لقاء مصر والأردن في الدور نصف النهائي مع تونس التي تأهلت على حساب عمان، بينما يلعب المنتخب القطري مع الفائز من مباراة الجزائر والمغرب.

ويسعى المنتخب الأردني بالتأكيد إلى تحقيق أولى مفاجآت كأس العرب على حساب نظيره المصري، بعد أن صعد للدور ربع النهائي محتلا المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف المغرب، برصيد ست نقاط من فوزين على السعودية 1-0، وفلسطين 5-1، بينما تأهل المنتخب المصري متصدرا للمجموعة الرابعة بفارق اللعب النظيف عن الجزائر، برصيد سبع نقاط من فوزين على السودان 5-0، ولبنان 1-0، وتعادل مع الجزائر 1-1.

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب المصري المباراة بتشكيل مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - أحمد ياسين - عمر كمال عبد الواحد، أما خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - أحمد سيد "زيزو"، وفي الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي - مصطفى فتحي.

أما منتخب الأردن فمن المتوقع أن يبدأ المباراة بيزيد أبوليلي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: عبد الله ناسب - هادي الحوراني - أحمد هيكل - محمد أبو حشيش، أما خط الوسط: بهاء عبد الرحمن - نور الروابدة - رجائي عايد.

وفي الهجوم: محمود الماردي، علي علوان، وحمزة الدردور.





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