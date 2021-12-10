آلان شيرر يصدم جمهور ميسي ورونالدو بتصريح مثير عن محمد صلاح!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أثار أسطورة كرة القدم الإنجليزية، آلان شيرر جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما اعتبر مهاجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، أفضل لاعب في العالم حاليا، بعد المستوى المبهر الذي أظهره هذا الموسم، في وقت كان الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان قد حصل أخيراً على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي وحل صلاح في الترتيب السابع خلف ليفاندوفيسكي وجوجينيو وكريم بنزيمة وأنغولو كانتي وكريستيانو رونالدو.

وأعرب شيرر عن صدمته من المركز الذي حصل عليه صلاح في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، وقال في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" إن محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم.. هو أفضل هداف وأفضل لاعب".

ولن ينته العام 2021 عند جائزة ميسي فقط إذ أن هناك جائزة "ذا بيست" المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي سنافس عليها محمد صلاح، ويترقب المصريون والعرب حفل توزيع الجوائز يوم الاثنين 17 يناير 2022، في زيوريخ لمعرفة هوية أفضل لاعب في العالم.

ووصف شيرر النجم محمد صلاح بـ "الساحر الصغير"، مضيفاً بأنه يقوم بأداء مهامه بطريقة رائعة في أفضل دوري بالعالم، وضد أفضل الفرق، وتابع: "صلاح حاسم دائما في أكبر المباريات سواء كانت ضد مانشستر سيتي، أو تشيلسي، أو مانشستر يونايتد، أو إيفرتون، أو أتلتيكو مدريد، أو ميلان"، في إشارة إلى تألق النجم المصري في مباريات فريقه ضد هذه الأندية هذا الموسم، حيث زار شباكها جميعها.. صلاح ينشر سحره أسبوعا بعد أسبوع، وعاما بعد عام، وأتساءل كيف حل بالمركز السابع في ترتيب الكرة الذهبية الأخير.. هل يمكن لأي الشخص التخمين؟".

وأكمل شيرر: "هناك هوس بميسي ورونالدو، وهذا أمر مفهوم بالنظر إلى هيمنتهما على كل شيء في العصر الحديث، وإذا منحتني فرصة اختيار أي لاعب لفريقي فسأختار صلاح".

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