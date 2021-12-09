كيميش يغيب عن بايرن حتى مطلع 2022

المصدر: وكالات

أعلن بايرن ميونيخ الألماني اليوم أن لاعبه يوزوا كيميش سيغيب حتى يناير من العام المقبل، لتعافيه من ارتشاح رئوي ناجم عن إصابته بفيروس كوفيد-19.

وأصيب كيميش، غير الملقّح، بفيروس كورونا الشهر الفائت. ونقل النادي في بيان على موقعه عن لاعب خط الوسط "أنا سعيد لأن فترة العزل بسبب فيروس كورونا قد انتهت. أنا بحال جيدة ولكن غير قادر بعد على التمرن بشكل كامل بسبب ارتشاح رئوي طفيف".

وتابع ابن الـ26 عامًا "لذلك سأقوم ببعض التدريبات التأهيلية وأطوق للعودة بشكل كامل في يناير". وسيغيب كيميش عن مباراة العملاق البافاري ضد ضيفه ماينتس السبت، لقاء خارج الديار ضد شتوتغارت في الرابع عشر من الشهر الحالي والمباراة الاخيرة هذا العام ضد فولفسبورغ في أليانز أرينا في السابع عشر منه.

وأثار كيميش الذي لم يلعب منذ السادس من نوفمبر الفائت، الجدل بشأن اللقاح في ألمانيا الشهر الفائت بعد أن كشف أنه لم يتلق الطعم "لأسباب شخصية".

أثارت الأخبار غضب بعض مشجعي بايرن، كونه يتعين على الجماهير في مباريات كرة القدم في ألمانيا تقديم إثبات أنهم تلقوا جرعتين من اللقاح أو تعافوا من كوفيد، في حين أنه يكفي اللاعبين أن يظهروا نتيجة اختبار سلبية.

وزعمت صحيفتا بيلد وكيكر أن زميليه في النادي، سيرج غنابري وجمال موسيالا، تلقيا اللقاح بعد وضعهما في الحجر الصحي كحالات مخالطة. كما كشف مدرب المنتخب الالماني هانزي فليك الشهر الماضي أن كيميش قد يغير رأيه بشأن المسألة "أعتقد أن الامور تسير في الاتجاه الصحيح بما خص تلقي يوزوا للقاح".

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