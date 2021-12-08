ليفربول يفتح الباب أمام رحيل محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

فجر موقع "ليفربول إيكو" القريب من النادي الإنجليزي مفاجأة مدوية عن نجم وهداف الفريق محمد صلاح، حيث أكد الموقع أن إدارة النادي منفتحة على بيع هداف الفريق وعدم التجديد له، بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين لم يكتب لها النجاح حتى الأن.

وقال الموقع في تقرير خاص عن اللاعب أن إدارة ليفربول منفتحة على فكرة رحيل محمد صلاح في حالة لم يتم التوصل لاتفاق معه بخصوص تجديد العقد، وقال أن الريدز يفكر في الاستفادة المادية من رحيله وتعويضه بلاعب جديد بدلًا من أن يغادر مجاناً.



وينتهي عقد محمد صلاح نهاية الموسم المقبل، ويرغب ليفربول في تجديد تعاقده بمبلغ 300 ألف جنيه استرليني أسبوعيا في حين يطلب وكيل اللاعب الحصول على 500 ألف جنيه استرليني طبقاً لما ذكر في مواقع وتقارير إنجليزية.



وأشار موقع "ليفربول إيكو" إلى أن هناك عقبة جديدة في عملية تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول تتعلق بالخلاف على الراتب وهي التي تقف أمام سير المفاوضات، وأشار إلى أن إدارة الريدز لديها مخاوف تتعلق بتقدم عمر صلاح الذي يقترب من الـ 30 عاماً، وهو قد يكون له تأثير على تقديم عقد جديد طويل الأجل أو راتب مرتفع.

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