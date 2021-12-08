خطة منتخب مصر للفوز على الأردن في كأس العرب

المصدر: متابعات - محمد الحتو

وضع الجهاز الفني للمنتخب المصري خطته لمواجهة منتخب الأردن في الدور الثاني لبطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حالياً في الدوحة، إذ طلب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش من معاونيه إعداد تقرير مفصل عن كل لاعب بمنتخب "الفراعنة" خلال المباريات الماضية حتى يختار تشكيلة اللاعبين الذين يستحقون تمثيل مصر في المباراة المرتقبة السبت المقبل.

وقالت قناة "إي تي سي" المصرية إن "خطة المدرب البرتغالي في مباراة الأردن ستكون مبنية على الأرقام، بعدما رهن اختياراته بتحليل البيانات، إذ طلب كيروش من محلل أداء المنتخب المصري إعداد تقرير مفصل عن كل لاعب في المنتخب الوطني خلال مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العرب، على أن يتم تسليم التقرير قبل انطلاق الأدوار الإقصائية".

وأضافت: "كيروش شدد على أن يتضمن كل تقرير عدد دقائق اللعب، مسافة الجري لكل لاعب، معدل التسديد أو قطع الكرة، استخلاص الكرة، عدد التمريرات ودقتها، الالتحامات الهوائية والأرضية، والخريطة الحرارية لتحرك كل لاعب في أرض الملعب لمعرفة مدى التزام اللاعبين بالتعليمات والانضباط التكتيكي".

وكان المنتخب المصري تأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب، متصدراً المجموعة الرابعة، بعد تعادله الثلاثاء مع الجزائر في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

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