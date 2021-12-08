اتهموه بالتحيز للمصريين .. عصام الشوالي في مرمى انتقادات الجزائريين

المصدر: سيد مصطفى- دبي

هاجمت جماهير جزائرية المُعلق التونسي، عصام الشوالي، على خلفية ما رصدوه من عبارات حملت تحيزاً وتشجيعا للمنتخب المصري، خلال مباراة الفريقين ببطولة كأس العرب، بحسب ما ورد من تعليقات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع الجزائر 1، أن الشوالي أصبح يثير موجة سخط واستهزاء من طرف الجزائريين بسبب انحيازه وتشجيعه الفاضح للمنتخب المصري.

وتعادلت مصر والجزائر أمس الثلاثاء 1-1، لكن المنتخب المصري تصدر المجموعة الرابعة بقاعدة اللعب النظيف.

وقال الموقع في تقرير مطول إن "الشوالي أهان الجزائر في مباريات كروية وضعته في خانة الممنوع وقد سقط من قلوب الجزائريين".

وسلطت الصحافة الجزائرية الضوء على إخفاق منتخبها في حسم مقعد الصدارة بمجموعته في كأس العرب، بعد التعادل أمام نظيره المصري، الذي نجح في حسم المركز الأول لصالحه بعد اللجوء لنظام اللعب النظيف، إثر التعادل في عدد النقاط وفارق الأهداف مع ثعالب الصحراء.

وعنونت صحيفة الشروق الجزائرية:" المنتخب المحلي ينهي دور المجموعات بتعادل".

واتهمت الصحيفة نفسها حكم اللقاء، فاكوندو بمجاملة الفراعنة، اذ ذكرت: "ظهر حكم الساحة الأرجنتيني وكأنّه حديث العهد بِالمنافسات الدولية، وقد تميّز بِالتردّد والمجاملة، كما أعلن عن ركلة جزاء مُثيرة للجدل ضد المنتخب الوطني الجزائري.



كما ركزت الصحيفة على تصريحات مجيد بوقرة، مدرب الجزائر التي شن فيها هجومًا على الحكم.

وقال بوقرة إن الحكم فاكوندو تيو، لم يكن في مستوى سمعة الفريقَين الجزائري والمصري، وأوضح أن الحكم بالغ في معاقبة لاعبي المنتخب الوطني".

من جهتها، عنونت شبكة النهار: "الخضر يتعادلون أمام مصر.. يُضيعون الصدارة ويصطدمون بالمغرب في ربع النهائي"، وهو ما كان مشابها لما ذكرته صحيفة الخبر التي عنونت: "الخضر يضيعون الصدارة ويواجهون المغرب"، وأضافت: " انتظرت جماهير المنتخبين حتى الدقيقة 90 لمعرفة صاحب صدارة المجموعة الرابعة بعدما ارتكب هلال سوداني خطأ ساذجا تلقى من خلاله بطاقة صفراء رجحت كفة المصريين".

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