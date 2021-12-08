مبابي يوضح سبب تخليه عن تنفيذ ضربة جزاء لسان جيرمان

المصدر: وكالات

قال النجم الفرنسي كيليان مبابي إن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي "سيكون بحاجة إلى ليونيل ميسي"، وذلك لدى تفسيره لسبب تخليه عن تنفيذ ضربة جزاء كانت ستكمل ثلاثيته (هاتريك) في مواجهة كلوب بروج البلجيكي أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل مبابي ثنائية لباريس سان جيرمان خلال أول سبع دقائق من المباراة أمام ضيفه كلوب بروج أمس الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات دوري أبطال أوروبا، وقد انتهت المواجهة بفوز سان جيرمان 4 / 1 .

وصنع مبابي الهدف الثالث لسان جيرمان الذي سجله ميسي في الدقيقة 38.

ورغم أن الفرصة كانت متاحة أمام مبابي /22 عاما/ لإكمال ثلاثيته، لم يتقدم النجم الفرنسي لتنفيذ ضربة جزاء لسان جيرمان في الدقيقة 76 وإنما سجل منها ميسي الهدف الثاني له والرابع للفريق.

وقال مبابي إن الأهم من حصوله على كرة المباراة بسبب تسجيل ثلاثية، كان منح ميسي ضربة الجزاء، حيث يعيش النجم الأرجنتيني مرحلة البناء وتعزيز الثقة في بداية حياته في فرنسا، وذلك بعد أعوام طويلة قضاها ضمن صفوف برشلونة الإسباني.

وذكر مبابي عقب المباراة :"سنكون بحاجة إلى ليونيل ميسي. إنه لا يزال ليونيل ميسي. سنكون بحاجة إليه خلال الموسم، وأنا واثق أنه سيساعدنا عندما تأتي المباريات المهمة."

وأضاف :"يجب أن يدخل بثقة في هذه المباريات. كان أمر جيد بالنسبة له أن ينهي المباراة مسجلا هدفين، ولكنه أمر جيد أيضا بالنسبة لنا من أجل المستقبل."

وأشار مبابي إلى أنه اهتم بالمصلحة العامة للفريق أكثر من اهتمامه بأهدافه الشخصية، وقد أثنى على دور زملائه في العروض القوية التي قدمها هذا الموسم.

وسجل مبابي 11 هدفا وصنع 12 هدفا خلال 22 مباراة في كل المسابقات خلال هذا الموسم حتى الآن.

وأوضح مبابي في تصريحات لقناة "آر.إم.سي سبورت" :"أحاول مساعدة الفريق. ليس هدفي هو إظهار من هو الشخص الأول. أحاول مساعدة الفريق، وزملائي يردون هذا لي، لذلك أؤدي بشكل جيد."

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