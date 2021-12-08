ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد هدف محمد صلاح

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يتصدر النجم العاجي سباستيان هيلير مهاجم أياكس أمستردام الهولندي قائمة الهدافين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، برصيد 10 أهداف، بعد ختام دور المجموعات، يليه العملاق البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ تسعة أهداف، فيما يحتل المصري محمد صلاح نجم ليفربول المركز الثالث برصيد سبعة أهداف.

وكان محمد صلاح قد سجل الهدف الأول لليفربول بمرمى ميلان في الدقيقة 36 خلال المواجهة التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي 2-1.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

العاجي سباستيان هيلير (أياكس أمستردام): 10 أهداف.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 9 أهداف.

المصري محمد صلاح (ليفربول): 7 أهداف.

الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيغ): 7 أهداف.

البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد): 6 أهداف.

الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد): 5 أهداف.

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان): 5 أهداف.

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي): 5 أهداف.

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