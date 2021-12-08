دوري أبطال أوروبا.. المتأهلون رسميا بعد مفاجأة اتليتكو مدريد

المصدر: دبي-الامارات اليوم.



تحدد بشكل رسمي هوية المتأهلين الى دور ال16 ضمن دوري ابطال اوروبا بكرة القدم في ختام مرحلة المجموعات من الاولى الى الرابعة التي اقيمت مبارياتها ليلة الثلاثاء، وبرز فيها فوز اتليتكو مدريد الاسباني على بورتو البرتغالي 3-1 ليلحق بركب المتأهلين، خاصة انه استفاد من خسارة منافسه ميلان أمام ليفربول 1-2.

وتحسم باقي المجموعات من الخامسة الى الثامنة مساء اليوم الاربعاء وتبرز مباراة برشلونة مع بايرن ميونيخ.

يذكر أنه يتأهل الفريقان اللذان يحتلان المركز الأول والثاني في المجموعة الى الدور ثمن النهائي، بينما ينتقل الثالث للمشاركة في ملحق دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ويخرج الرابع من المنافسة.

نتائج مباريات ليلة الثلاثاء

خسارة بورتو أما اتليتكو مدريد 1-3

فوز بروسيا دورتموند على بشكاش 5-صفر

تعادل شاختار دانيتسك شيريف تيراسبول 1-1

فوز ريال مدريد على إنتر ميلان 2-صفر

قوز اياكس امستردام على سبورتينغ لشبونة 4-2

خسر ميلان من ليفربول 1-2

فاز لايبزيخ على مانشستر سيتي 2-1

فاز باريس سان جرمان على كلوب بروج 4-1



الترتيب النهائي للمجموعات

المجموعة الأولى

مانشستر سيتي 12

باريس سان جرمان 11

لايبزيخ 7

كلوب بروج 4

المجموعة الثانية

ليفربول 18

أتلتيكو مدريد 7

بورتو 5

ميلان 4

المجموعة الثالثة

اياكس امستردام 18

سبورتينج لشبونة 9

بروسيا دورتموند 9

بشكتاش 0

المجموعة الرابعة

ريال مدريد 16

انتر ميلان 10

شيريف تيراسبول 7

شاختار 2

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