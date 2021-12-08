سيناريو مرعب من 20 سنة يهدّد أحلام برشلونة أمام بايرن ميونيخ

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يواجه برشلونة الإسباني خطر الإقصاء المبكر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحلَ ضيفاً على بايرن ميونيخ الألماني اليوم، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة. ويخشى برشلونة سيناريو 2001، حين قدم واحدة من أسوأ مبارياته بدوري الأبطال، وغادر وقتها من الدور الأول.

ويتصدر البايرن المجموعة الخامسة بـ15 نقطة، ضامناً الصدارة والتأهل، وبرشلونة الثاني بـ7 نقاط، وعليه الفوز على البايرن في ميونيخ لضمان التأهل، أو التعادل مع خسارة بنفيكا أمام دينامو كييف، بينما خسارة برشلونة، وفوز بنفيكا يجعل الكاتالونيين ينتقلون إلى الدوري الأوروبي. ولم يفز برشلونة على البايرن في آخر المباريات، آخرها الخسارة على أرضه 0-3، كما خسر الفريق بقيادة نجمه السابق، والمدرب الحالي تشافي في لقاء السبت الماضي على أرضه أمام بيتيس 0-1 في «الليغا»، ولا يتوافر على نجوم كبار بإمكانهم صنع الفارق، وهو ما يزيد الضغوط على الفريق في لقاء البايرن.

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