السعودية تعتلي صدارة تصنيف الأندية الآسيوية في 2021

المصدر: الرياض ■ د.ب.أ

تصدرت السعودية تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخاص بالأندية المشاركة بالبطولات القارية، بحسب التصنيف الذي أصدره الاتحاد القاري، أمس.

وجاءت السعودية في المركز الأول بـ57.3 نقطة، وحلت كوريا الجنوبية ثانياً بـ 54.7 نقطة، واليابان ثالثاً بـ 53.5 نقطة، ثم إيران رابعاً بـ 44.5 نقطة، وقطر خامساً بـ 43.050 نقطة، ثم أوزبكستان سادساً بـ 37 نقطة، والصين سابعاً بـ 34 نقطة، فيما حلت الإمارات في المركز الثامن بـ 30 نقطة.

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