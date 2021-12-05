طلب غير متوقع من أحد أصحاب الهمم يتعلق في محمد صلاح.. والسيسي: "نجيبه"! (فيديو)

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  • متابعات - محمد الحتو
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طلب شاب من أصحاب الهمم مقابلة نجم ليفربول محمد صلاح، وذلك خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم التي أقيمت الأحد، في مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي بدوره أشاد بالنجم المصري ووصفه بـ"البطل".

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الشاب علي محمد على المسرح في حوار مع الممثل أشرف عبدالباقي، يطالب برؤية محمد صلاح وتحدثه عن أصعب وأجمل لحظة في حياته، فقال: "كانت في مباراة مصر والكونغو، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم "روسيا 2018"، والتي تأهل فيها الفراعنة إلى المونديال بهدف محمد صلاح"، مضيفاً:  "انا نفسي أقابله مرة واحدة بس!.. وأقولك حاجة بصراحة.. محمد صلاح أفضل من ميسي وكريستيانو".

وردّ الرئيس المصري السيسي: "نجيبه"، ثم أشاد بنجم ليفربول ونجاحاته وقال: "هوا بطل ودايماً مع مصر".

 

 

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