محمد صلاح ينضم إلى أساطير ليفربول بصناعة هدف قاتل

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أصبح الفرعون المصري محمد صلاح جزء لا يتجزأ من تاريخ أكبر الأندية الإنجليزية فريق ليفربول بعد استمرار تألقه في الموسم الخامس له منذ أن انتقل إلى النادي في صيف 2017، وحقق اللاعب إنجازاً جديداً انضم به إلى أساطير النادي الإنجليزي، بعد أن صنع هدف فوز فريقه القاتل أمام مضيفه وولفرهامبتون، ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت شبكة "سكواكا" الإحصائية، أن محمد صلاح ساهم في تسجيل الهدف رقم 150 له في البريميرليغ بقميص ليفربول، عقب تسجيل 108 أهداف وصناعة 42 في 160 مباراة، ليأتي في المركز الثالث بعد ستيفن جيرارد (212) وروبي فاولر (158)، يليهم صلاح.

وكان البديل الناجح ديفوك أوريجي، قد سجل هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة (90+4) بصناعة مباشرة من النجم المصري محمد صلاح، ليقفز بالريدز إلى المركز الثاني في جدول الترتيب بختام الجولة 15 من البطولة.

ليواصل بذلك النجم المصري صناعة وتسجيل الأهداف واحتلال صدارة هدافي البطولة الإنجليزية والمنافسة دائماً ويرد على كافة المشككين به ومن يدعي أن اللاعب أناني لتثبت الأرقام عكس ذلك.



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