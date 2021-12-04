فريق كرة قدم عراقي لقِصار القامة يكافح للمشاركة في بطولة عالمية.. (صور)

المصدر: وكالات

حرص عمر عبد الرحمن أحد لاعبي منتخب العراق لكرة القدم لقصار القامة على الحضور مرّتين في الأسبوع للتدريب مع بقية زملائه، من أجل حلم المشاركة في أوّل بطولة عالمية لهم في الأرجنتين.

على الرغم من الامكانيات المتواضعة لدى الفريق، ينسى اللاعبون الـ25 القادمون من جميع أنحاء البلاد المتاعب اليومية والتمييز والسخرية التي يواجهونها أحياناً.

يقول مهاجم الفريق عبد الرحمن الذي يدير أسرة تضمّ زوجة وثلاثة أولاد: "أصبح للفريق دور في تغيير مسار حياتي وبقية اللاعبين".

الرجل الأربعيني الذي يُعدّ أبرز لاعبي الفريق في مركز الهجوم وتحمل قميصه الخضراء الموشحة بالعلم العراقي الرقم 9، يعمل في مقهى عائلي يقدّم فيها النرجيلة إلى الزبائن.

ويذكر عبد الرحمن البالغ طوله 1.42 م "لديّ مواهب في كرة القدم لكن نظرة الازدراء تجاه هذه الفئة حرمتنا إمكانية اللعب مع الفرق الشعبية.. أما الآن فقد تغيّر الحال".

ومع صيحات اعجاب الزملاء لما يقدّمه عمر، يواصل بقية اللاعبين عروضهم التدريبية الجميلة وتحاكي لمسات اللاعبين الأسوياء لما تتمتع به من أسلوب ممتع في تمرير الكرات وطريقة تسديدها الى المرمى بقدرات مهارية.

"الجميع مطالبون بتخفيف الأوزان" بهذه النصيحة يبدأ المدرب مهمته بعد تجمّع اللاعبين في منتصف قاعة ثبت على أحد جدرانها شعار الاتحاد الدولي لقصار القامة. يقوم بمصافحتهم قبل بدء الحصّة التدريبية التي تنطلق بتمارين الاحماء البدني.

عاد الفريق أخيراً من مباراة ودية في الأردن، وفي عام 2022، يخطط للسفر إلى الأرجنتين للمشاركة في بطولة عالمية مخصّصة لفرق قصار القامة.

ويُعدّ منتخب العراق لقصار القامة ثاني فريق عربي من قارة آسيا، إلى جانب الأردن، يستعد للمشاركة في بطولة تشهد أيضاً مشاركة فريقين عربيين من إفريقيا هما مصر والمغرب.

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