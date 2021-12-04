تعرف إلى مباريات اليوم السبت في كأس العرب بتوقيت الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الدور الأول من بطولة كأس العرب لكرة القدم، بإقامة أربع مباريات مثيرة على أربعة ملاعب مختلفة،ستشهد من دون شك إثارة كبيرة على غرار الثلاثة أيام الأولى من البطولة.

ويسعى كل من الجزائر والأردن ومصر والمغرب لتحقيق الفوز الثاني ووضع قدم في ربع النهائي. أما منتخبات السودان والسعودية وفلسطين ولبنان فتطمح لتحقيق نتيجة إيجابية لتفادي الخروج المبكر من البطولة.

المجموعة الثالثة

الأردن - المغرب (استاد أحمد بن علي، الساعة 02:00 ظهراً بتوقيت الإمارات)

فلسطين - السعودية (استاد المدينة التعليمية، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات)

المجموعة الرابعة

لبنان - الجزائر (استاد الجنوب، الساعة 05:00 عصراً بتوقيت الإمارات)

السودان - مصر (استاد رأس أبو عبود، الساعة 08:00 مساءاً بتوقيت الإمارات)

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