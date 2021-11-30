ميسي يحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

المصدر: وكالات

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب على مستوى العالم لموسم 2020-2021، خلال حفل جوائز مجلة "فرانس فوتبول" اليوم الاثنين.

وتفوق ميسي النجم السابق لبرشلونة على البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الذي جاء في المركز الثاني.

وحصد ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السابعة خلال مسيرته في إنجاز غير مسبوق.

وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان جائزة 2021 إلى جوائزه السابقة في أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019.

وحل الإيطالي جورجينيو نجم تشيلسي في المركز الثالث يليه الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد في المركز الرابع ثم الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي في المركز الخامس.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد في المركز السادس والمصري محمد صلاح هداف ليفربول سابعا والبلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي ثامنا والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان تاسعا والإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان عاشرا.

وقال ميسي الذي توج بلقب كأس إسبانيا مع برشلونة الموسم الماضي قبل انضمامه الى باريس سان جرمان هذا الصيف "إنه أمر لا يصدق أن أكون هنا مرة أخرى. قبل عامين (أثناء تتويجه السادس)، اعتقدت أن هذه كانت سنواتي الأخيرة واليوم ها أنا أمامكم مجددا".

وأضاف ميسي الذي احتفظ بالجائزة التي توج بها عام 2019 بعدما ألغيت نسخة العام الماضي بسبب فيروس "كوفيد-19": "بدأ سؤالي متى سأعتزل، و أنا اليوم هنا في باريس، سعيد جدًا. أريد حقًا الاستمرار في القتال وتحقيق أهداف جديدة، وتسجيل أهداف جديدة. لا أعرف عدد السنوات التي أمامي، ولكن آمل أن يكون هناك الكثير لأنني أستمتع كثيرا هذا العام".

وتابع النجم الذي بات يبتعد بكرتين ذهبيتين عن مطارده المباشر مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل سادسا هذا العام: "تمكنت من تحقيق حلمي (مع الأرجنتين) بعد القتال لسنوات وتعثري كثيرًا، ونجحت في الأخير في إحراز اللقب. أعتقد أنني حصلت على هذه الجائزة بفضل ما نجحنا في تحقيقه في كوبا أمريكا، وأهديها إلى زملائي في الفريق".

على جانب اخر توج نادي تشيلسي الإنجليزي بجائزة أفضل نادي في العالم لموسم 2020 -2021.

وتوج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه في النهائي على منافسه مانشستر سيتي.

كما فاز تشيلسي بلقب كأس السوبر الأوروبي بفوزه على فياريال الإسباني بركلات الجزاء الترجيحية.

ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي ونقطتين عن ليفربول.

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