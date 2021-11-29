محمد صلاح وكريستيانو رونالدو يغيبان عن حفل الكرة الذهبية.. مؤشر خسارة

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تأكد غياب هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح عن حفل جائزة تسليم الكرة الذهبية اليوم في باريس، إضافة إلى غياب لاعب مانشستر يونايتد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج بالكرة الذهبية لخمس مرات سابقة أيضاً عن الحفل، وهو مؤشر كبير لخسارتهم في سباق الترشيحات للفوز باللقب.

وأعلن حساب رابطة الدوري الإنجليزي على تويتر، خبر غياب محمد صلاح عن الحفل ثم ألحقه بخبر عاجل أكد فيه أيضاً غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهذا بالتأكيد يعطي الأفضلية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الي أصبح الأقرب للفوز باللقب للمرة السابعة في تاريخه ليواصل اللاعب كتابة تاريخ كرة القدم كأول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق هذا اللقب لـ 7 مرات.

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