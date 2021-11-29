الجزيرة والأهلي والهلال تترقب قرعة مونديال الأندية الليلة

المصدر: سيد مصطفى-دبي

تترقب ثلاثة أندية عربية قرعة كأس العالم للأندية 2021، التي ستجرى في السابعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات في مدينة زيورخ السويسرية، وتستضيفها العاصمة أبو ظبي في فبراير المقبل.

وسيشارك في عملية سحب القرعة، النجم الإنجليزي المخضرم جون تيري، مدافع تشيلسي السابق.

ويمثل العرب في تلك البطولة، الجزيرة الإماراتي بطل الإمارات "والمستضيف للبطولة"، والأهلي المصري بطل إفريقيا، والهلال السعودي بطل آسيا، وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، وبالميراس البرازيل بطل كوبا ليبرتادوريس، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأوكلاند النيوزلندي بطل أوقيانوسيا.

وتقام البطولة على أربعة مراحل مختلفة، هي (الدور التمهيدي، ربع النهائي، نصف النهائي، النهائي).

وسيلعب الجزيرة في الدور التمهيدي ضد بطل أوقيانوسيا، ثم يلتقي الفائز منهما أحد أبطال قارات إفريقيا أو آسيا، أو أمريكا الشمالية، في الدور ربع النهائي بناءً على نتيجة القرعة التي ستحدد أيضًا المواجهة الأخرى في ربع النهائي.

ويلتقي الخاسران من مواجهتي ربع النهائي، بمباراة تحديد المركزي الخامس والسادس، وسيتأهل الفائزان لمواجهة بطل أوروبا أو بطل أميركا الجنوبية

كما ستكشف أيضًا القرعة عن مواجهتي نصف النهائي، التي يتواجد بها بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية، إذ يبدأن مشاركتهما في البطولة من تلك المرحلة.

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