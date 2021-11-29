ريما الجفالي أول سائقة سباقات سعودية تصبح سفيرة لجائزة بلادها الكبرى

المصدر: وكالات

قال منظمون اليوم الاثنين إن ريما الجفالي أول سائقة سباقات سعودية تم اختيارها سفيرة للنسخة الأولى من سباق جائزة السعودية الكبرى ضمن بطولة العالم فورمولا 1 المقرر مطلع الأسبوع المقبل في جدة.

وستكون السائقة البالغ عمرها 29 عاما، والتي نافست في بطولة فورمولا 3 البريطانية هذا العام، واحدة من أول المتسابقين الذين سيقطعون لفة على حلبة الشوارع في المدينة المطلة على البحر الأحمر.

وستشارك أيضا في استعراض بالحلبة لسيارة تابعة لفريق وليامز ترجع لعام 1979 حملت رعاية الخطوط الجوية السعودية.

وقالت ريما في بيان "أتطلع بشدة للمشاركة في هذه الفعاليات خلال السباق مطلع الأسبوع المقبل وأتمنى أن تكون قصتي ملهمة للكثيرين لتحقيق أحلامهم".

ومن المقرر إقامة السباق تحت الأضواء الكاشفة في جدة في الخامس من ديسمبر باعتباره الجولة قبل الأخيرة للموسم. وكشفت فورمولا 1 عن أسرع حلبة شوارع بسرعة قصوى متوقعة تصل إلى 322 كيلومترا في الساعة عندما تستضيف السعودية السباق لأول مرة.

وقال منظمون إن السباق الليلي سيقام في منطقة كورنيش جدة بطول 6.175 كيلومتر مما يجعلها ثاني أطول حلبة بعد حلبة سبا-فرانكورشان في بلجيكا.

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